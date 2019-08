Læserbrev: Kære Villy, tak fordi du via link gjorde mig og andre fra det tidligere så miljøfyldte Adamsgade-kvarter opmærksom på "by-historiker" Anders W. Berthelsens avisartikel om frilægning af den begravede Nørrebro-tunnel. Området, hvor vi legede som børn, indebærer så megen nostalgi, at man kunne ønske sig, at nostalgien stod over økonomien - men sådan er det naturligvis ikke og trods alt: heldigvis for det.

Imidlertid hører jeg til dem, der krydser fingre for, at AWB's tunnel-ide viser sig at være både økonomisk og by-trafikalt fornuftig. - Jeg er overbevist om, at "by-historiker" A.W. Berthelsen på fuldt forsvarlig vis nok skal følge den interessante sag behørigt op.