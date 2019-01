Kritik af ny plast-ordning: Jeg glæder mig over den

Modsat et tidligere indlæg i avisen onsdag den 23. januar så er jeg glad for, at vi i Nordfyns kommune endelig har fået muligheden for at få afhentet plast ved vores husstande. Det kæmpe forbrug, som vi har af plast i dag, er uden tvivl meget udfordrende, og der findes på ingen måder nogen lette løsninger - i hvert fald ikke endnu.

Som jeg ser det, har vi besluttet os for den løsning, der giver bedst mening inden for det udbud, som vi kan agere ud fra lige nu. I et kommende og nyt udbud er jeg sikker på, at vi kan optimere ordningen i sammenhæng til de andre afhentninger for eksempel pap/papir. Den kommende ordning er sat op som et et-årigt forsøg, og så må vi se, hvordan den fungerer ud fra en grundig evaluering.

Jeg vil i den grad arbejde for, at vi har den bedst mulige løsning sammen med de øvrige affaldsinvesteringer, der også venter i en nær fremtid i forhold til for eksempel det organiske affald. Senest i 2022 skal vi nå en genanvendelsesprocent af vores affald på 50 procent, og i 2035 65 procent - det kommer ikke af sig selv.

Når ordningen starter her d. 4. februar, håber jeg, at flest muligt benytter sig af den, og at vi på Nordfyn dermed viser, at vi tager sortering af affald seriøst - jeg vil i hvert fald selv have flere sække klar.

Fra de yngste til de ældste så skal sortering efter min opfattelse meget mere i fokus - det handler om vaner og en øget opmærksomhed på, at det rent faktisk gør en forskel!

Jo større opmærksomhed, der er på sortering af plast, jo bedre muligheder har virksomhederne for at investere i de løsninger, der kan effektivisere sorteringen og genanvendelsen af plast. I december kom regeringen også med et udspil om en plastikhandlingsplan, EU's plastdirektiv forbød i samme måned engangsplast - fremtiden bevæger sig heldigvis hen imod stadigt stigende krav om at sortere det problemfyldte plast ... det skal vi på Nordfyn også være med til!