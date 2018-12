Kriminalitet. Presset på banderne fortsætter

Fyns Politi kunne forleden meddele, at rekrutteringen af bandemedlemmer i Odense er klart faldende. Det er en positiv nyhed. Det bekræfter mig i, at vi gør det rigtige, når vi - med den ene bandepakke efter den anden - konstant presser banderne.

Det var banden Black Army, der stod for størstedelen af rekrutteringen i Odense. Men de har jo smidt rygmærkerne som følge af bandepakker og det tværgående samarbejde "Odense siger nej til bander". Betyder det, at vi er sluppet helt af med de kriminelle bandemedlemmer? Naturligvis ikke. Men det viser, at det betaler sig, når vi siger klart fra over for banderne.

Jeg skrev sidste år et debatindlæg om en oplevelse, jeg havde, da jeg var på besøg i Odense. Det, de odenseanske hjemløse fortalte mig, var ikke for børn. De fortalte mig om en pige, som var blevet holdt indespærret i tre uger og voldtaget af bandemedlemmerne på grund af heroin svarende til 300 kroner. De berettede om Black Army-bandemedlemmer, der jævnligt udsatte dem for vold, trusler og røverier. Overtog deres lejligheder og kogte methamfetamin og fik de hjemløse til at cutte hash.

Jeg væmmes simpelthen ved bandemedlemmerne. Og jeg må sige, at de hjemløses fortællinger satte sig i mig. Bandemedlemmerne sparker bogstaveligt talt til folk, der ligger ned. Uden nogen som helst form for hensyn eller medmenneskelighed. Vi hverken kan eller skal finde os i, at nogle af de mest udsatte i vores samfund - de hjemløse - bliver lette mål for samvittighedsløse kriminelle. Det skrev jeg dengang, og det skriver jeg nu.

Politiet har haft og har fortsat fokus på problemet. Fra regeringens side har vi lanceret en hjemløseplan, som skal hjælpe de hjemløse væk fra gaden og videre i egen bolig og med den rette socialfaglige hjælp til at kunne klare sig selv. Og så skal vi ellers fortsætte med at gøre livet for banderne så surt, som vi overhovedet kan.