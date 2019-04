Kriminalforsorgen. Hvordan er det personalet bliver?

Læserbrev: En af mine gode venner er fængselsbetjent, det er dog ikke meget jeg ser til ham i øjeblikket.

På den institution, hvor han er ansat, er alle fængselsbetjente beordret på 12 timers-vagter.

Bemandingsproblemet hos Kriminalforsorgen er massivt. I begyndelsen af marts var der 3500 vagter, der ikke kunne besættes med det tilgængelige mandskab. Det svarer til, at der i alt mangler 167 fængselsbetjente.

Personalemanglen har store konsekvenser både på kort og langt sigt. Hvordan tror Kriminalforsorgen, at den kan opretholde et fagligt dygtigt personale, når de ikke har tid at udnytte deres faglighed fuldt ud?

Som fungerende formand i Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen siger: "Det er meningen, vi skal lære de indsatte at begå sig i samfundet og motivere dem til at søge nye og mere konstruktive veje", altså resocialisering.

Jeg er helt med på, at der er indsatte, der ikke kan resocialiseres. Men giv nu personalet i fængslerne mulighed for at arbejde med de indsatte, hvor resocialisering er en mulighed.

Valgkampen er startet, og ordet resocialisering er ikke særligt populært blandt politikerne, hvorimod ordet hævn til samfundet er meget mere populært.

Så inden I beslutter at give højere straffe, så forsøg at få løst det store problem, der er med manglende personale i fængslerne. Frihedsberøvelse er trods alt en alvorlig og fortjent straf til dem, der har begået noget kriminelt.

Jeg er meget imponeret over den arbejdsmoral, min gode ven viser som fængselsbetjent under de vilkår, som de i øjeblikket arbejder under, som også kræver en meget tålmodig familie.

Tror I politikere, Pape, Kofod, Bramsen og Henriksen virkelig, at der er kvalificerede mennesker, der ønsker at blive uddannet til fængselsbetjente med de arbejdsvilkår og den løn der tilbydes - så er I meget naive.

Må jeg foreslå jer politikere at tage på uanmeldt besøg i fængslerne og tale med de menige ansatte og ikke ledelsen, så I bliver opdateret på problemstillingerne blandt personalet og får den rigtige sandhed.