Krigsdrama i familien

Læserbrev: En beretning i Fyens Stiftstidende søndag om et fantastisk spændende krigsdrama over Bederslev, hvor en amerikansk B17 bombefly under WW2 bliver skudt ned af et tysk Fokker Wulf 190, og hvor de to piloter mødes efter krigen og bliver venner, trækker en tråd til undertegnedes familiehistorie under krigen.

Sagen er følgende: En af mine fem mostre, Ingeborg Lohmann, var gift med gårdejer Christian Olsen, Landmålergården i Sletterød. Han var under anden verdenskrig sognerådsformand i Fjelsted Harndrup Kommune. I den egenskab blev han en aften opsøgt af en nedskudt amerikansk pilot, som han var behjælpelig med at skaffe et legitimationskort. Det må have været et af besætningsmedlemmerne fra det nedskudte fly ved Harndrup skov.

Da han imidlertid blev fanget af tyskerne med det falske identitetskort på sig, blev Christian Olsen dagen efter hentet af tyskerne og indbragt til afhøring på Husmandsskolen, der var fængsel for modstandsfolk. De afhørte skulle stå op under afhøringen, men da Christian Olsen skulle redegøre for sine familieforhold og herunder oplyste, at han var gift med Ingeborg Lohmann, sagde afhørslederen: Lohmann er jo et godt, tysk navn. Tag lige en stol til Olsen.

Da man ikke kunne finde andet på ham end det forkerte identitetskort, blev Christian Olsen kort efter løsladt og gik derefter under jorden, som det hed dengang. For en sikkerheds skyld. Trods en vis risiko ringede han fra sit skjul til mine forældre på min konfirmationsdag kort før Danmark blev befriet d. 5. maj for at ønske tillykke.

Efter krigen fik vi at vide, at han havde ringet fra Vester Åby Præstegård på Sydfyn. En anden af mine mostre, Gudrun Lohmann, var lærerinde i Vester Åby i 45 år og kendte derigennem pastor Andersen og familien i præstegården.