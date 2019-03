Krigens ofre - Wienerbørn 1919

Læserbrev: I år er det 100 år, siden min mor og hendes søster kom til Danmark - inviteret af kærlige, humane danskere.

Wienerbørn, der led under den første verdenskrigs bivirkninger, herunder sult, blev inviteret af et land, hvis landbrugseksport havde boomet. Danmark slap for krigen, og mange danskere ville gerne hjælpe de krigshærgede wienere, herunder dyrlægeparret og dyrlægens søster, hvor de to piger kom i pleje.

Efter endt uddannelse til skrædder kom mor, Maria igen til Danmark og blev gift med dyrlægesønnen. Hun fik fire børn. Søsteren, Hilde, blev journalist og redaktør for hattemagernes- og slagternes fagblade i Wien.

I 1959 gengældte wienerne ved at invitere deres plejeforældre. Danskerne blev bespist på byens rådhus og så operaen Tryllefløjten i den næsten ubeskadigede operabygning, ballet i Wiener Stadthalle og var til 'Heurigen' i Grinzing.

Tyskerne skød store dele af Wien i brand, da de trak sig tilbage efter anden verdenskrig. Russerne var besættelsesmagt til 1955.

Læren af dette: Tag godt imod flygtninge. Gå ind for et samlet Europa. Brug din stemme ved valget til Europa-Parlamentet i maj. Glæd dig over at vi har været skånet for krig i 74 år.