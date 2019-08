Krig. Klimamålenes glemte del

Læserbrev: Lidt underligt, at tv, aviserne og politikerne tuder os ørene fulde om CO2-udslip, klimaforandringer, FN udsender 17 klimamål og alle skal vi gøre en indsats. Forskerne siger, verden har opbrugt sit klimaforbrug for året 2019. CO2 udslippet skal bringes ned. Og, det er her jeg er gået lidt i baglås.

Der har nu i flere år været en forfærdelig krig i Syrien og omegn. Er der slet ingen, der bekymrer sig om krigsmaskineriets CO2-udslip, bomber, fly, osv, og en kæmpe brand i Rusland, som udleder lige så meget CO2, som hele Belgien?

DMI meddeler, at instituttets beregning om varmerekorden i Grønland var forkert, så hvad skal man snart tro på? FN's 17 klimamål skulle havde været 18, hvor det første burde være at stoppe krigene rundt om i verden, så mennesker ikke behøver at flygte, så mennesker kan leve et ordentligt og trygt liv i deres lande. Tænk hvad det ikke kunne gøre for verden, menneskerne og miljøet, men det forholder verdens og vores politikere, FN og andre miljøorganisationer sig ikke til. Lidt underligt.