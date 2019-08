Kreativitet. Intet kuriøst i at efterspørge humanister

Læserbrev: Fyens Stifttidendes lederskribent Per Storm kalder det kuriøst, at Dansk Erhverv i forbindelse med årets optag på de videregående uddannelser efterspørger humanister. Vi står midt i en digital revolution, og skal algoritmerne tæmmes, og robotterne gøres menneskevenlige, så kræver det også humanistiske kompetencer - men det er på tide, at humaniora gentænker sig selv.

I 2013 blev der optaget ca. 8500 studerende på de humanistiske uddannelser, i år var tallet ca. 6000. Der er altså tale om et temmelig voldsomt fald. Det begræder vi ikke som sådan i erhvervslivet, for der har været og er stadig alt for mange humanistiske uddannelser med alt for høj ledighed. Det nuværende optag vil derfor formentlig i langt højere grad end tidligere matche arbejdsmarkedets behov.

Når jeg alligevel taler om behovet for humanister på fremtidens arbejdsmarked, så er det fordi vi står midt i en gevaldig omlægning af vores arbejdsmarked. Kunstig intelligens mv. vil i de kommende år overtage en lang række job. Men det er først og fremmest de rutineprægede job, der bliver overtaget. Maskinerne er stadig ikke særligt kreative, og derfor vil der fortsat være masser af job til os mennesker. Men disse job vil netop kræve menneskelige kompetencer så som kreativitet og kritisk tænkning. Det er her humanisterne kommer ind i billedet.

Hvis digitaliseringen skal være til gavn for os mennesker, skal kompetencer inden for fx. etik og brugeradfærd inddrages. Det er humanistiske kompetencer. Derfor skal vi i langt højere grad tænke digitalisering og humanisme sammen. Allerede i dag er ca. 20 procent af de ansatte inden for softwareudvikling humanister.

Flere universiteter har allerede set lyset, fx. arbejder Aarhus Universitet meget målrettet på at samtænke humaniora og it, og på uddannelsen Kommunikation og it på Københavns Universitet har man lavet en kombinationsuddannelse, som har den skønhed, at den både er efterspurgt af arbejdsgiverne, og den får kvinder ind på it-området, hvor de ellers er noget af en mangelvare.

Kort sagt er der intet kuriøst i tænke erhverv og humaniora sammen, men det er nok i højere og højere grad en ny form for humaniora, hvor klassiske humanistiske discipliner tænkes ind i et højdigitalt samfund. Gør vi det, kan det blive en dansk styrkeposition.