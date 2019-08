Læserbrev: Grete Næsbye spørger i FS den 13. august, om ledige må takke nej til et job. Det må man som hovedregel ikke. Der er faktisk ret skrappe krav til den ledige. Desuden er det ofte job, der kræver den rette uddannelse og kompetance. Det nytter ikke en opslået stilling som social og sundhedsassistent bliver besat med en maskinarbejder. Min mand, der er +60 år, er ledig et par måneder hver vinter, ikke med hans gode vilje, men det er arbejdsgiveren der bestemmer.

Han skal stille til flere møder, han skal bevise, at han er aktivt jobsøgende med et vist antal ansøgninger hver uge. En gang imellem er han så heldig at få et afslag på sine ansøgninger, det sker dog kun sjældent. Desuden er det vist kun i munden, at arbejdsgivere og politikere elsker det grå guld, for i virkeligheden er der kun få, der gider ansætte dem. Han kan jo ikke søge job, han ikke er kvalificeret til, og han har aldrig været ude for at kunne takke nej til et job, hvilket ville udløse karantæne fra hans dagpenge.

Man kunne jo vælge, inden for systemet, at lade vinterhjemsendte, der jo ikke er arbejdsløse, passe sig selv. Selvfølgelig skulle de tage imod et job, hvis et sådan skulle dukke op, men man kunne spare sagsbehandlere i jobcentre og a-kasser for den udgift, som de så kan bruge på de fuldtidsledige. Men nej, alle skal møllen igennem hvert eneste år.