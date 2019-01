Krænkelse. Jeg er krænket

I disse tider hvor krænkelseskulturen blomstrer, så lad mig lige nævne, hvad jeg er krænket over - og hvad du burde være krænket over.

Jeg er krænket over det massive misbrug af vores skattekroner, vi konstant ser hos både kommune og stat.

Jeg er krænket over, at Danmark sender kriminelle udlændinge på et dyrt ophold på en ø i stedet for at sende dem ud.

Jeg er krænket over, at vores syge og udsatte borgere ikke får den hjælp, de har brug for.

Jeg er krænket over, at vores politikere hæver deres fede pension mere end 10 år, før vi andre siger farvel til arbejdslivet.

Jeg er krænket over, at vi i Danmark klapper fødderne i og heiler, når EU og Merkel er færdige med at snakke.

Og jeg er krænket over, at politikerne hæver deres partistøtte, når politiet ikke har ressourcer til at køre ud til et indbrud.

Men jeg bliver ikke krænket af ord, sange og tegninger. Det bør du heller ikke blive.