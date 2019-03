Kræft. Får Odense en Tinderbox uden salg af cigaretter?

Læserbrev: Down The Drain Group har tidligere sendt det stærke signal, at de vil stoppe salget af cigaretter til deres festival Northside i Aarhus fra år 2020. Det er vi hos Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Odense begejstrede for.

Det er også Down The Drain Group, der står bag Tinderbox. Og nu skal festivalernes fælles ledelse evaluere på Northside-beslutningen og overveje, om man skal tage et lignende initiativ på Tinderbox. Det er vi rigtigt glade for! Vores klare anbefaling er, at tobakssalget også fjernes fra Tinderbox.

Et studie fra 2009 fra Aarhus Universitet, viser at 9 procent af de festivalgæster, der ikke havde røget tidligere, debuterede på Roskilde Festival. Videre viste studiet at 24 procent af dem der tidligere havde været rygere i mindst et år, begyndte at ryge igen på festivalen.

For det første er der gode argumenter for en festival uden cigaretsalg. Vi skal støtte dem, som har lagt cigaretterne på hylden, og hjælpe de unge til aldrig at begynde. Og festivaler skal ikke være et udstillingsvindue for tobaksindustrien.

For det andet skal Odense og Tinderbox ikke halse efter Aarhus og Northside.

Ledelsen bag Northside vurderer, at en festival uden tobakssalg er i overensstemmelse med gæsternes værdier. Vi er overbevist om, at det også gælder festivalgæsterne på Tinderbox.