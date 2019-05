Kortere valgperiode - flere tilbud

Læserbrev: Der er nu små to uger til valget til Folketinget, og det flyder med flotte tilbud fra stort set alle partier hvad angår forbedringer for landets borgere, såvel børn som unge og ikke mindst de ældre, og det anses af politikerne ikke som noget "problem" at skaffe finansieringen af de mange løfter til vælgerne.

Man kunne få den tanke, at det er lidt ærgerligt, at borgerne skal vente i op til fire år på udsigten til markante forbedringer, idet valgperioden som bekendt er fire år, som det blev indført i 1920.

Hvis valgperioden blev forkortet til to år, ville der ikke være så langt mellem de gode tilbud fra politikerne.

Samtidig kunne man passende hæve spærregrænsen fra to procent til fire procent. Spærregrænsen på to procent blev indført i 1953 for at undgå alt for mange små partier i Folketinget, da det blev vurderet, at det ville gøre lovgivningsprocessen mere besværlig.

Så kære kommende folketingspolitikere, byt om på tallene fire og to så valgperioden sættes til maksimalt to år og spærregrænsen hæves til fire procent.