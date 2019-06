Koordinering af bandeindsats

Læserbrev: Ingen har patent på forebyggende arbejde eller løsningen på området.Efter at have arbejdet med bandeproblematikken/kriminalitetstruede i mange år vil jeg gerne her komme med mine bud på den front. Som det er nu, er der alt for langt imellem vores aktører på området, hvorved der går vigtig viden tabt.Der går rigtig mange timer fra deltagelse i diverse møder til der, hvor der prøves at koordinere i de forskellige forvaltninger.Lad os nu få kastet de terninger rigtigt en gang for alle og få lavet en enhed, som står for det.Enheden skal efter min overbevisning organiseres i tre koordineringsområder:1. Proaktivt koordineringsområde for opbygning af resiliens (social kapital, tillid og tryghed, kompetenceudvikling, forskning, kommunikation, outreach og lokalmiljø)2. Reaktivt koordineringsområde for enkeltsagsbehandling (undersøgelse, afklaring, handleplaner, exit, løsladelse samt socialfaglig og -retlig kvalitetssikring)3. Operativ Pædagogisk Støtte for opsøgende og individorienteret relationsarbejde og outreach (mentorindsats samt tryghedsskabende og tillidsopbyggende pædagogisk virksomhed)