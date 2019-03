Det er jo unægtelig en kontroversiel mulighed for "at redde Danmark", hvis man stemmer på Riskær. Jeg gør det ikke og mener ikke, han hører til i Folketinget. Jeg ville heller aldrig være underskriver på at gøre ham opstillingsberettiget.

Den mulighed burde han have forspildt med sin kriminelle fortid. Lad os vælge folk med orden på egen matrikel. At "ofre" sin underskrift på partianmeldelse kan have mange motiver. Måske spekulative: Hvem skader hans opstilling mest? Eller: Han er veltalende, charmerende og overbevisende - som andre med psykopatiske træk. Han har sikkert mødt ligesindede i sin tid som indsat i Sdr. Omme.

Bliver han valgt - efter den omfattende debat opstillingen har medført - er det vel svært for det resterende Folketing at erklære ham uværdig. Men jeg håber ikke, han bliver det.