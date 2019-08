Kontakt. Livet før tv, pc, smartphone og apps

Synspunkt: Alle mennesker i Danmark under 30 år har sikkert svært ved at forestille sig et liv uden tv, computer, smartphone og apps på samme måde, som jeg selv, der nærmer mig de 82, har svært ved at forestille mig et liv uden radio og elektrisk lys. Heldigvis har jeg min mors håndskrevne erindringer, der kan fortælle mig det, hvor hun begejstret fortæller om, hvor fantastisk det var for hende, da de kunne slukke petroleumslampen og stearinlysene for i stedet for at tænde for kontakten på væggen. Det var virkelig et under, skriver hun.

Selv kan jeg huske fra min drengetid i Sønderjylland, at cykler skulle have en karbidlampe foran på cyklen, når det blev mørkt. Lampen bestod af to beholdere, den øverste med vand i og den nederste med kalciumkarbid. Når en vanddråbe dryppede ned på karbid-stykkerne, udviklede der sig en gasart, der steg op igennem et rør og blev antændt, og flammen blev kastet fremad ved hjælp af et hulspejl. Joh, det var tider.

Om eftermiddagen, når jeg var kommet hjem fra skole, legede jeg ofte ude i gården med fælgen fra et gammelt cykelhjul og en kæp, og jeg er overbevist om, at min glæde ved at jage dette hjul rundt i gården var lige så stor, som nutidens unge med deres smartphones og apps. Sommetider fik jeg lov af min mor til at tænde for radioen, og det var en fryd uden lige at lytte til de fremmede stemmer og sprog, når jeg drejede på knappen, og lod nålen glide hen over de skråtstillede bynavne fra hele verden, så jeg kunne lytte til forskellige sprog, som jeg ikke forstod. Af en eller anden grund husker jeg tydeligst navnet Hilversum, og lyttede med glæde til det hollandske sprog. Den dag i dag får jeg stadig gåsehud på armene, når jeg hører de tre første akkorder fra Beethovens femte symfoni, der altid bliver spillet før befrielsesbudskabet, for det hørte jeg første gang fredag, d. 4. maj, 1945 kl. 20.30, som sædvanlig med hovedet helt tæt på radioen.

Men den store forskel på dengang og nu - nemlig dengang uden tv, computer, smartphone og apps, og nu med - var samværet om aftenen efter spisetid. Når far havde hørt radioavisen, samledes vi omkring spisebordet, hvor mor strikkede eller hæklede, og far læste for os af Bibelen, da det var den eneste bog, der interesserede ham. Når det var gjort, legede vi børn på gulvet med vort legetøj indtil sengetid.

Pudsigt nok kan jeg nu se, hvor meget af dette jeg faktisk overførte på min egen lille familie, da mine døtre var teenagere. Vi var lige kommet hjem efter fire år i det vestlige Canada, og pigerne havde glemt deres danske sprog, da vi havde planer om at blive derovre. Sådan gik det ikke, og nu sad vi på det nyligt indkøbte nedlagte landbrug omkring spisebordet efter aftensmaden. Min kone og pigerne strikkede, mens jeg læste op - godt nok ikke af Bibelen - men af Hobitten af Tolkien (af gode grunde på engelsk), og det på trods af, at vi på dette tidspunkt (først i 70'erne) faktisk havde et TV.

I dag, hvor mine døtre er omkring de 60, glæder det mig at se, at de på trods af deres tv, computer, smartphone og apps har taget meget med sig fra deres opvækst, hvor vi samledes omkring spisebordet om aftenen, som de forhåbentlig kan give videre.

Selv om jeg erkender, at de omtalte medier bringer meget godt med sig, og jeg vil da selv heller ikke gerne undvære min computer, - så fastholder jeg, at den direkte, menneskelige kontakt - og gerne omkring et spisebord - ikke kan erstattes af de moderne medier, og at den er livgivende og af allerstørste vigtighed.