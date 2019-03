Konstant på grænsen

Claus Riskær Pedersen er absolut uværdig til en plads i folketinget. Den bedrageriske adfærd, han er dømt for, viser mere end noget, at ham kan man ikke have nogen form for tillid til.

Personer som ham bevæger sig konstant omkring grænsen for det lovformelige. At indføre sådanne holdninger i styringen af samfundet vil være et skridt tættere på anarkistiske forhold. Men ingen tvivl - bedragere er charmerende mennesker og vanvittig dygtige til verbalt at fremføre holdninger som umiddelbart virker troværdige og som for mange står som ønsketænkning.

Det vil tiltrække mange stemmer med en subjektiv holdning til og uden det store indblik til samfundsstyring. Disse "mange stemmer" kan man jo frygte er årsagen til at Folketingets valgbarhedsnævn er tilbageholdende med at gøre ham uværdig til en plads i Folketinget, og tro mig, netop den situation har Claus Riskær Pedersen med i sine overvejelser. Naturligvis kunne jeg aldrig drømme om at give ham min stemme.