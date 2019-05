Konservative kræfter skal holde fingrene fra vores personlige rettigheder

Retten til som kvinde at bestemme over vores egen krop og liv er desværre ikke en ret, vi kan tage for givet. Senatet i Alabama har netop besluttet at forbyde abort, medmindre kvindens liv er i fare. Kvinder og unge piger vil blive tvunget til at bære deres voldtægtsmands børn, også i tilfælde af incest.

Den ikoniske højesteretsdommer i USA, Ruth Bader Ginsburg, understreger, at beslutningen om at få et barn er centralt for en kvindes liv, velfærd og anstændighed. Når staten træffer den beslutning på hendes vegne, bliver hun behandlet som mindre end et voksent menneske med ansvar for hendes egne beslutninger.

I Radikale Venstre har vi grundlæggende den holdning, at et menneske har ret til selv at træffe beslutninger om sit eget liv. Nogle gange har man brug for hjælp til en beslutning, men det skal man ikke påtvinges. Vi skal som samfund aldrig tvinge folk igennem et system, hvor vi sætter tvivl om et så vigtigt personligt valg ved tre instanser.

I forskellige forklædninger foreslås afskaffelse af retten til abort. Når man foreslår tre obligatoriske samtaler, før en kvinde kan træffe et valg om sit eget liv, mærker man, at intentionen er det samme som altid, der skal ikke foretages aborter i Danmark. Og ja, jeg har hørt argumenterne om, at partiet ikke længere er tilhængere af en afskaffelse af retten til fri abort. I stedet går man så åbenbart ind for en umyndiggørelse af kvinder.

Det er ikke kun retten til at bestemme over sin egen krop, man ønsker, at staten skal gøre sig til herre over. Retten til at definere sin familie, og hvem man lever sammen, med er også under pres, hvis ikke vi passer på. Første kampplads er fertilitetsbehandlingen. Skal det kun være til heteroseksuelle (kirkeligt) viede par, eller må vi andre også være med som regnbuefamilier og solomødre? Radikale Venstre mener, at muligheden for at få børn ikke skal være afhængig af religion, køn, om man er til kvinder, mænd eller begge dele, om man er et par eller alene.

I andre lande er retten til selv at definere sin familie og sin kærlighed under pres, og konservative bevægelser med støtte fra konservative kræfter i USA forsøger at skrive andre familieformer end den heteroseksuelle kernefamilie ud af forfatningerne. Det gælder også i Danmark, hvor Kristendemokraterne grundlæggende er modstandere af disse liberale rettigheder.

Vi må og skal sikre lige rettigheder for alle europæiske befolkninger - baseret på de grundlæggende liberale tanker. Vi er kommet videre end statsledere, som ignorerer befolkningens krav om selv at kunne bestemme over eget liv.