Læserbrev: Mai Mercado og Mette Abildgård fra de Konservative er begge kompetente hurtigsnakkere, og de er fælles om at ville gøre alt muligt godt for familien. Men det ser ikke ud til, at de har opdaget, at varm kakao og mors hjemmebagte boller hører fortiden til. I dagens Danmark foregår størstedelen af småbørns vågne tid i daginstitutioner, og deres udvikling og trivsel afgøres af institutionernes kvalitet.

Ifølge den førende forsker inden for sprogudviklingen hos småbørn, Kjeld Kjertmann, står sprogvinduet vidt åbent hos børn i institutionsalderen, og deres sprog udvikler sig kun optimalt i et omfattende samspil med voksne kompetente sprogbrugere. Det handler kort sagt om levet liv og ikke om sprogtests og sprogøvelser, som pisaforskrækkede politikere synes at mene.

Til de to politikeres undskyldning skal det siges, at deres hurtigsnak ikke levner mange pauser til eftertanke og til at orientere sig om den viden om småbørnssprogudvikling, som rent faktisk foreligger.