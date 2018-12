Kongens Have. Hvor blev lystændingen af?

Jeg er ikke helt klar over, om Odense Kommune, med sorg eller glæde, er ved at aflive lystændingen i Kongens Have/Munke Mose.

Den plejer at begynde op til første søndag i advent, men udeblev til min store undren, Jeg henvendte mig til FDF Ansgars, som plejer at effektuere seancen for at kommunen kunne spare penge og FDF tjene en smule til det vigtige, de har at byde ind med, nemlig at give børn og unge (også voksne) et solidt, kristent fundament, og som er med til at inkludere i et socialt netværk, som i dagens Danmark er ved at smuldre væk.

Den glæde, som lystændingen har givet turister og os almindelige borgere i Odense m.fl., formår kommunen nu at aflive. Mit indtryk er ellers, at Odense Kommune er for at støtte/opmuntre og glæde/hjælpe, men det er det stik modsatte, som sker.

At der skal spares, ja, men her drejer det sig om pebernødder i betragtning af den glæde, det giver mange mennesker i alt det kaos, som i øvrigt omgiver os i hele byen.

Glædelig jul til alle trods alt.