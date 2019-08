Koncert. Ingen lyst til gensyn med Odense

Læserbrev: Nu har jeg læst mange positive historier om de to Ed Sheeran-koncerter, og ud fra min families beskrivelse af lørdagens koncert var det også en god oplevelse. Mindre godt var det afsindige trafikkaos, der var efter koncerten. Jeg har været til mange lige så store koncerter forskellige steder i landet gennem årene, bl.a. i Herning, København og Horsens, men har aldrig oplevet noget så grotesk som den lørdag aften. Jeg skulle samle min familie op på kys og kør parkeringen, der var lavet i starten af Mågebakken, og vi måtte vente mindst halvanden time på at komme derfra. En ting er, at det tog lang tid, det kan jeg leve med, problemet var at der absolut intet skete på Mågebakken i den halvanden time.

Bilerne der holdt i sydlig retning flyttede sig ikke ud af stedet i den tid, mens bilerne i nordlig retning bevægede sig sporadisk. Det medførte, at mange af dem, der holdt i sydlig retning vendte, incl. mig selv. Det eneste politi, vi så, var en politimotorcykel, der kørte op og ned ad Mågebakken en gang imellem. Eller, vi tror det var den samme. Derudover så vi nogle få hjemmeværnsfolk og sikkerhedsfolk, som ikke har beføjelser til at dirigere trafikken.

Sidst jeg var til koncert i Horsens, blev der udleveret en oversigt over, hvordan man nemmest kom fra p-pladserne igen. Jeg ved ikke, om det var tilfældet i Odense, men det er noget man kunne overveje. Så kunne man få fordelt trafikken ud på flere veje i stedet for, at alle der skal vestpå kører ud af de små veje i og ved Sanderum.

Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg har arrangørerne mistænkt for, at de har tømt de betalings p-pladser, der var i området, først, bl.a væddeløbsbanen og dyrskuepladsen. Ellers giver det ingen mening, at det skulle tage så lang tid.

Hvis ikke de trafikale forhold bliver forbedret, er en ting sikkert. Jeg tager aldrig i Tusindårsskoven igen, om så det er Beatles der bliver genforenet der.

Vi var hjemme på Djursland klokken tre natten til søndag, en køretur der under normale omstændigheder ville tage under to timer.