Kommuner i urimeligt jerngreb

Læserbrev: Det er et underligt paradoks gang på gang at høre statsministeren bedyre, at Danmark har en bomstærk økonomi samtidig med, at kommunerne ikke kan få budgetterne til at hænge sammen. Forklaringen skal nok findes i det faktum, at regeringen holder kommunerne i et urimeligt hårdt jerngreb, og dette garneres med det uforståelige omprioriteringsbidrag.

Folketinget beslutter, og kommunerne udfører, men her får man ikke meget glæde af den bomstærke krone. Denne skal formentlig bruges til skattelettelser, for landet har jo et stort økonomisk råderum. Husk denne urimelighed ved det kommende folketingsvalg.