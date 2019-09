Kommentar til den trætte skoleelev

Læserbrev: Jeg er en ældre mand, der ikke helt forstår meningen med dit brev. Du skriver, at du er træt om morgenen og at det er usundt, hvis børn ikke får 10 timers søvn. Hvad er det lige, der forhindrer dig i at få 10 timers søvn - du bestemmer jo selv, hvornår du vil gå i seng?

Samtidig skriver du, at du ser mindre til dine venner, fordi du først har fri kl. 14.40, men samtidig foreslår du en skoledag, der slutter kl. 16.30 - det giver vel ikke mere tid til vennerne?

Du skal huske, at den dag, du kommer ud på arbejdsmarkedet, er en arbejdsdag på syv timer ganske almindelig - og det svarer til den tid, du i dag går i skole - oven i købet med en del frikvarterer i løbet af dagen.

Et forslag til dig kunne være, at du slukker for alt dit elektroniske udstyr kl. 22 om aftenen og går i seng. Det ville give dig en god nats søvn og du ville nemt kunne klare dig med under 10 timers søvn samtidig med, at du næste morgen ville være frisk til at tage fat på dagens opgaver.