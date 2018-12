Kommentar: Fidus til to nye musikfestivaler på Nordfyn

Det er ikke just fordi, at Danmark er i bekneb for musikfestivaler. Snarere kan man hævde, at der er for mange om buddet. Ikke desto er der i løbet af kort tid kommet to nye festivaler til den i forvejen bugnende pallette. Begge på Nordfyn.

For få dage siden offentliggjorde Ditlevsdal Bison Farm, at de laver en to dage lang festival til sommer, mens Skamby Boldklub i oktober fortalte, de holder en dags festival. Det springende punkt er selvfølgelig, hvad der skal til, for at de kan vinde fodfæste i et marked, der i forvejen ser ud til at være godt mættet.

De musikalske træfplastre ved begge festivaler er velkendte danske topnavne. Brødrene Olsen, Johnny Madsen, Poul Krebs er blandt kunstnerne og giver et meget godt billede af, at den musikalske sammensætning hovedsagelig er traditionel og læner sig op af en del andre festivaler. Det bliver ikke på musikalske eksperimenter, at de to nye, lokale festivaler skal overleve.

Heldigvis har de andre strenge at spille på. Begge festivaler har et særkende, der gør dem ekstra interessante og kan medvirke til, at de skaber sig plads i et svært marked. Der er i sig selv, sagt i den bedste mening, noget spøjst over, at en så lille by bliver festivalby. Den kontrast skal Skamby spille på og gør det allerede ved for eksempel at tilbyde shuttle service. Og så er det bare et scoop og spiller perfekt ind i landsby-festival-konceptet, at Sussi & Leo kommer.

Den røde tråd i Ditlevsdal Bison Farms festival er fejringen af den amerikanske uafhængighedsdag 4. juli. Et mindst ligeså stort og måske endnu større trækplaster og særkende vil være det tillokkende i at gå til festival med flere hundreder bisioner stående i baggrunden. Til alt held formodes dyrene ikke at være i stand til at lure, hvad der vil være på tallerkenerne. For bisonkød som hovedingrediens lokker festivalen også med en gastronomisk helhedsoplevelse.

Der er selvsagt ingen garanti for succes, men ved at forsøge at adskille sig fra mængden, har både Ditlevsdal Bison Farm og ildsjælene i Skamby Boldklub fået et godt afsæt, allerede inden den første kunstner er gået på scenen.