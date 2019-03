Kom til valgmøde hos mig, Dan J.

Du siger, at du er grøn, Dan Jørgensen. Så vidt jeg husker, var dit parti imod at lave en yderligere sikring af kildepladsen omkring de meget vigtige drikkevandsboringer vest for Odense. Grundvand der i pressen blev beskrevet som rent drikkevand i verdensklasse.

Jeg fik at vide, at det ikke gjorde noget, at det blev forurenet, for det var billigt at rense. Du har også planlagt en ny jernbane tæt på Kildepladsen. En simpel afsporing af en godsvogn med farlige kemikalier kan betyde en katastrofal forurening af drikkevandet. Tænk blot på katastrofen i Simmersted i 1972. Det vandværk måtte lukke.

Jeg kan foreslå dig, at når der skal være valg, tager vi et valgmøde på min gård. Så kan vi få afgjort, om det er dig eller Erling Bonnesen, som er mest grøn.