Kom så med navnet på den ny direktør, Danske Bank

Bank: å mandag holder Danske Bank generalforsamling. Men dagsordenens 16 punkter melder intet om hvem, der skal besætte posten som førstedirektør efter, at Thomas Borgen sagde op i fjor.

Udelukkes kan det naturligvis ikke, at formand Karsten Dybvad forinden eller på selve generalforsamlingen løfter sløret. Skulle der være tale om en kandidat "udefra " kan det tænkes, at Finanstilsynet allerede er i gang med en egnethed-godkendelse. Sidst, det skete, var i oktober, hvor Finanstilsynet overraskende underkendte bankens egen kandidat, Jacob Aarup-Andersen. Derfor er der i givet fald særligt gode grunde til at tie denne gang.

Karsten Dybvad blev valgt til formand på bankens ekstraordinære generalforsamling 7. december i fjor og har siddet på posten iuden et eneste budskab (endnu) om status for direktørpostens besættelse - eller for den sags skyld om andre større sager.

Jesper Nielsen har siddet som midlertidig direktør i næsten et halvt år og kunne for så vidt selv være kandidat til at overtage topposten. Men han har for nylig udtalt, at han ikke betragter sig selv som en kommende førstedirektør. Helt på linje med bestyrelsens udtalelse i oktober, hvor det hed, at "Jesper Nielsen fortsætter som midlertidig adm. direktør, indtil en permanent løsning er fundet."

Formuleringen udelukker imidlertid ikke, at Jesper Nielsen faktisk kunnegå henat blive den permanente løsning: Generelt har Jesper Nielsens skudsmål nemlig til dato været særdeles tilfredsstillende. Han har udvist en rolig og sikker hånd midt under alle bankens kalamiteter og er tilsyneladende respekteret og vellidt af bankens personale.

Men selv om han kunne tænkes at være et godt bud på topposten, er det fortsat den overvejende opfattelse i toneangivende finanskredse, at den nye førstedirektør skal findes uden for landets grænser. Der er tilsyneladende ingen andre egnede kandidater i Danmark - og de få, der måtte være tilbage - har selv været involverede i diverse hvidvask- og udbyttesager, viser det sig nu. Den eneste - omend helt usandsynlige - egnede danske outsiderkandidat, man kunne komme i tanke om, ville være Nationalbankens førstedirektør Lars Rohde.

Så længe direktørposten er uafklaret, vil der fortsat herske betydelig usikkerhed i aktiemarkedet, hvor værdien af Danske Bank-aktier næsten er halveret i løbet af det seneste årog har påført aktionærerne et tab på omkring 100 milliarder.

Det er på høje tid, at Danske Bank får sin toppost besat.