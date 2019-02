Læserbrev: Byrådet i Odense Kommune har sendt forslag til udvidelse af Fangel Bioenergi i offentlig høring. I den forbindelse syntes jeg som nabo til værket, det er relevant at komme med nogle betragtninger om udvidelsen og forbedringerne. Som forholdene er nu, er der meget tung trafik ad Østermarksvej, så vejen slides kraftigt.

Hvis planerne om udvidelse/forbedringer følges, vil trafikken ad Østermarksvej blive reduceret til omkring en trediedel af den nuværende trafik. Resten af trafikken føres ad den nye vej fra Stenløsevej.

Al behandling, også af- og pålæsning, vil i den forelagte plan foregå indendørs i haller med filtre således lugtgener ikke, eller kun i begrænset omfang, forekommer. Hvis udvidelsen ikke gennemføres - lukker anlægget så ned - nej det fortsætter som nu, uden en forbedret trafiksituation.

Der kan være mange motiver til ikke ønske Fangel Bioenergi forbedret, både politiske og privatøkonomiske. Bannerførerne for modstanden af forbedringerne syntes at være drevet af det sidste.

Mit motiv for at ønske forbedringerne er, at jeg dels afleverer gødning til anlægget, men også at jeg bor i området og ønsker af blive ved med det. I øvrigt er det vel en rigtig god ide at behandle vores affald bæredygtigt og udvikle ikke fossile-brændstoffer.