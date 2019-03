Kom nu ind i kampen for de nedslidte

Pension: Henrik Bach Mortensen, der er direktør i Ledernes Hovedorganisation, skyder helt forbi skiven med sin kritik af Socialdemokratiets forslag om at indføre en ret til tidlig pension.

I Avisen Danmark 28. februar skriver Bach Mortensen, at det vil være et brud med vores velfærdsmodel, hvis vi giver dem med flest år på arbejdsmarkedet ret til tidlig pension. Det er dog en stor misforståelse.

Vores velfærdsmodel bygger netop på, at borgerne har nogle klare rettigheder. Og ikke skal stå med hatten i hånden og igennem en lang række vurderinger af, hvorvidt man nu er tilstrækkelig dårlig til at kunne få adgang til sociale ydelser.

Henrik Bach Mortensen mener, at førtidspensionen skal være den eneste mulighed for at trække sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet. Men førtidspensionen kan ikke stå alene. Den er nemlig ikke en rettighed, men en ydelse man bliver vurderet til af kommunerne. Ofte efter at have været igennem en lang række af arbejdsprøvninger.

Der er i øvrigt stor forskel fra kommune til kommune på hvor mange der får tilkendt førtidspension. Man får nogle gange indtrykket af, at det er et rent lotteri, om man får en førtidspension eller ej. Det kan vi ikke være bekendt.

Henrik Bach Mortensen mener, at det er urimeligt, at nogen kan gå på pension tidligere end andre. Men igen bygger hans argumentation på en forfejlet præmis. For hvor er lige det retfærdige i, at alle skal arbejde, til de når samme alder, når der er stor forskel på, hvornår vi er kommet ud på arbejdsmarkedet og hvor hårdt fysisk arbejde vi har haft?

Konsekvensen af Bach Mortensens logik er jo, at dem med de korte uddannelser og nogle af de fysisk mest krævede job skal arbejde mange flere år end dem med lange uddannelser. Det mener vi ikke er retfærdigt.

Det er også forkert, når Henrik Bach Mortensen skriver, at vores forslag vil blive finansieret gennem lavere offentlige udgifter på andre områder. For de tre milliarder kroner, vi vil bruge på ordningen, finder vi ved at indføre et nyt samfundsbidrag for bankerne. Og ved at tilbagerulle nogle Lars Løkkes store skattelettelser, som har givet til de allerrigeste i vores samfund. Vi tager derfor ikke så meget som en krone fra det økonomiske råderum. Det vil vi bruge på at fremtidssikre velfærden.

Henrik Bach Mortensen er direktør i Ledernes Hovedorganisation. Men jeg synes ærlig talt, at han med sin argumentation lyder mere som dengang, han som direktør i Dansk Arbejdsgiverforening var lobbyist for arbejdsgiverne. Tag nu fagforeningshatten på og vær' med til at kæmpe for, at alle kan få en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, Henrik Bach Mortensen. Vi lytter gerne til alle gode råd fra arbejdsmarkedets parter.