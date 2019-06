Kører du med FynBus?

Og har du prøvet det kaos, der opstår i myldretiden, fordi FynBus' køreplaner tilsyneladende er fri fantasi fra tiden før letbanebyggeriet?

Fynbus' direktør skriver i Fyens Stiftstidende med opfordring til os alle om at bruge bussen. Og hvor ville vi dog gerne vælge den frem for trængslen på vejene. Men Carsten Hyldborg skal indrette sin service mere praktisk, hvis vi skal nå i mål med at hjælpe ham og den kollektive trafik samt CO2-nedsættelsen.

Da jeg først flyttede til Bregnør i Kerteminde Kommune, cyklede jeg ned til bussen ved Rastepladsen Munkebo, tog den ind til Odense og sprang på toget til København. I dag pendler jeg til Aarhus og må leve med samme dilemma. Busserne passer dårligt, specielt når jeg vender hjem efter 18, og der er timesdrift mod Kerteminde. Bruger Carsten Hyldborg selv sin service? For så ville han vide, at busserne altid er forsinkede i myldretiden. Køreplanerne har intet med virkeligheden at gøre, især nu, hvor letbanen i Odense har skabt ekstra kaos for både chauffører og passagerer.

Jeg er helt med på, at vi skal bruge buskørsel for klimaet, og jeg går faktisk gerne de tre kilometer hjem fra stoppestedet.

Men tænker du på, hvor dyrt og upraktisk det er for passagererne at være miljøbevidste - og hvor meget tid vi bruger på det? Tænker du på ældre mennesker med dårlige ben og trætte fødder?

Det skal være nemt at køre videre med bus på Fyn, når man kommer til Odense, og der bør ikke være en time om aftenen mellem busser til f.eks. Kerteminde. Så ja: We are running out of time. Men hvorfor gøre det til et individuelt problem, når de faktiske betingelser for buskørslen driver flere og flere væk fra busserne?

Og tag så lige et kig på de sk... køreplaner.