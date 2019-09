Køreplan. Busser skal passe sammen

Læserbrev: Flemming Støvring Klit skriver i et læserbrev i Fyens Stiftstidende 31. august, at han oplever, at de to busruter 91 og 191 kører næsten samtidig. FynBus forsøger generelt at sørge for, at bybusser og regionalbusser kører forskudt, men det er korrekt, at der på nogle tidspunkter er sammenfald mellem, hvornår de to busruter kører igennem Næsby. Det skyldes, at begge ruter har mange bindinger, som vi også prøver at tage hensyn til - fx. er rute 191 tilpasset efter tog-afgange og -ankomster på OBC, mens rute 91 skal tilpasses de øvrige bybusser på OBC Syd, så man kan skifte mellem ruterne.

De to busruter kører heller ikke samme vej mellem OBC og Næsby, og derfor er det heller ikke muligt at have en ensartet fordeling af afgangene både fra OBC og i Næsby.

Vi er klar over, at spredningen af afgangene i Næsby kunne være bedre, og vi vil i den næste køreplan se på, om de kan fordeles bedre.