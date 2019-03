Klip pladerne på skyldnernes biler

Danskerne skylder 116 milliarder væk til de offentlige kasser. Kan vi være det bekendt? Vi kunne drive landets sygehuse i et helt år for de penge.

Da jeg for 42 år siden blev far og var bosiddende med barnets mor, modtog jeg en skrivelse fra Odense Kommune om, at hvis jeg ikke betalte mine børnepenge, ville pengene blive trukket i min løn.

I dag er der åbenbart en ligegyldig holdning til, hvad der dit og mit og fælleskassen. Politiet beskytter trafikken med fotovogne og et tiltrængt tilskud til Justitsministerens kasse. Tænk, hvis samme nidkærhed kunne føre til, at der kørte politivogne rundt i landet med det formål at aflæse nummerpladerne, så man kunne få klippet pladerne på bilerne, hvis man skylder i skat, forsikringer osv. Så kunne der komme en holdningsændring i befolkningen - man kunne jo prøve. Og når bilerne har fået klippet deres plader, må de gerne fjernes senest en uge efter, så de ikke chikanerer de andre trafikanter, der har betalt deres afgifter. Tak.