Klimatilpasning. Mere natur for pengene

Synspunkt: Klimaforandringer står øverst på dagsordenen. Når temperaturen og havene stiger, så påvirker det os alle, og derfor skal der findes store løsninger internationalt . Men det fritager ikke kommunerne, den enkelte virksomhed eller os hver især for at gøre en indsats.

I Odense har vi gennem flere år beskæftiget os med klimatilpasning. Som alle andre mærker vi også til større regnmængder , men vi er også udfordret af vandstigninger i Odense Fjord. Et af vores store klimatilpasningsprojekter er samarbejdet med VandCenter Syd om "Klimaklar i Skibhus", hvor vi løser to udfordringer, samtidig med at vi øger biodiversiteten i lokalområdet.

Ved at lade regnvand nedsive i anlagte bede - frem for kloakken - kan vi løse en konkret problemstilling med oversvømmede kældre og på samme tid få tilført flere grønne bede og træer, og dermed gør vi også noget for biodiversiteten.

Fra regnvandet flytter vi blikket mod det nordøstlige Odense. Et naturskønt område ved Odense Fjord. Og dog - for vi har haft den udfordring, at kystfuglene har fået færre yngle- og rastepladser langs fjorden, og derfor begyndte vi i Odense Kommune at overveje, hvad der kunne gøres.

Løsningen blev at rykke diget længere væk fra kysten. Derigennem fik naturen plads til at tilpasse sig klimaforandringerne. Projektet har vakt interesse og midler udefra, og aktiviteterne er blevet en del af det internationale projekt "Reconnect" finansieret af EU via Horizon 2020-programmet.

Gennem en målrettet indsats er Odense og Fyn blevet til et centrum for fisketurisme, og folk kommer langvejs fra for at fange havørred i Fyns bække og ved de lavvandede kyster. Det gjorde de ikke før i tiden.

Der var lagt hindringer i vejen for havørrederne, når de forsøgte at vandre op i bække og åer. Dæmninger ved vandmøller, vandkraftværker og gamle engvandingsanlæg virkede som stopklodser. I 1990 blev Havørred Fyn til virkelighed. Målet var at få naturgenopretning, havørredfiskeri og turisme til at gå op i en højere enhed. I dag investerer de fynske kommuner årligt fire millioner kroner i Havørred Fyn-projektet.

I dag står fiskende turister hvert år for 55.000 overnatninger, hvilket har stor betydning for lokaløkonomien. Kommunernes investering i Havørred Fyn giver en årlig meromsætning på over 55 millioner kroner.

Det kan altså være lig med mere natur og bedre økonomi, når vi retter op på fortidens fejl.

Imidlertid kan klimatilpasning også foregå i mindre regi. I Odense har Byens Højskole netop åbnet VerdensmålsAkademiet. Det skal være et sted, hvor FN's verdensmål bliver til hverdagsmål for såvel virksomheder som borgere.

Vi ser allerede eksempler på små og store bevægelser, der er skabt af ildsjæle. Blandt de mange initiativer kan nævnes affaldsindsamling. Her gør frivillige en stor indsats for at holde byen ren gennem grupper som Flash Your Trash. Det er et område, hvor vi alle kan hjælpe til.

Det kan vi også i haven. Odense Kommune har besluttet at tilmelde sig Giftfri Have, og det betyder, at vi vil undtage sprøjtemidler på arealer, eksempelvis nær køkkener, hvor vi ønsker at begrænse brugen af sprøjtemidler.

Færre sprøjtemidler er godt for naturen og grundvandet, og her kan virksomheder og haveejere også gøre en forskel.

Der er ingen tvivl om, at vi sammen - kommune, civilsamfund og erhvervsliv - kan gøre vores omverden til et mere bæredygtigt sted.