Hjælp, nu har jeg igen hørt om danske køer, CO2 og klimagasser. Og så er det, jeg tænker, hvad drejer det sig egentligt om? Vi skal spise mindre kød i Danmark, så vi udleder mindre klimagasser osv. Men, for der er altid et men, i Danmark har vi cirka halvanden million malke- og slagtekøer. I Indien går der cirka 300 millioner hellige køer rundt, som ikke må slagtes. Der er fem lande i verden, hvor der er flere køer end indbyggere, nemlig Urugay, New Zealand, Argentina, Brasilien samt Australien. Så man kan vel på en måde godt sige, at vi her i Danmark skyder lidt forbi målet, og det med, at vi skal gå forrest lyder smukt, men har ingen betydning i det virkelige regnskab andet end som valgflæsk.