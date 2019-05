Klimakampen på hjemmebane

"Fej for egen dør først", det er en gammel talemåde, men det bør tilføjes, at man ikke skal feje skidtet over til naboerne. Når man hører Enhedslistens og Alternativets forslag i klimadebatten, er det netop det, der vil ske. Hvis vi nedlægger landbruget og lægger flere afgifter på flyrejser, så flyttes CO2-udledningen blot til nabolandene.

Hvis vi danskere skal gøre noget for klimaet, skal vi hjælpe med at "feje" der, hvor det gavner mest for både klima og mennesker. Jeg tænker her på at få opdyrket golde områder, hvor mennesker dør af sult og tørst. Her hjælper ingen Parisaftale og hensigtserklæringer, kun handlinger, der haster mere end de fiktive CO2-beregninger, som visse politikere bruger til at markedsføre sig på ved at overbyde hinanden med luftige løfter. Alt imens mange mennesker dør af sult. Kampen mod klimaforandringer behøver ikke foregå inden for egne mure for at tælle med på det globale regnskab. Her bør udebanereglen tidoble pointhøsten.