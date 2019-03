Klimakampen kan kickstarte den femte industrielle revolution

Den grønne omstilling fremstilles ofte som en romantisk forestilling om et utopisk samfund i balance, befolket af økoflippere. Intet kunne være mere forkert.

Tværtimod har den grønne omstilling potentiale til at kickstarte den femte industrielle revolution, der vil forandre den måde, vi ser på produktion og skabe helt nye forretningsmuligheder for de virksomheder, der forstår at gribe chancen.

I historisk perspektiv taler vi om den 1. fase i den industrielle udvikling som resultatet af opfindelsen af dampmaskinen, den 2. som elektrificering og masseproduktion, den 3. som computeren og informationssamfundet og den 4. det postindustrielle samfund med udviklingen af kunstig intelligens og udnyttelsen af Big Data. I dag står vi midt i denne fase og er derfor optaget af selvkørende biler, 3D-printere, smart homes, chat bots, operationsrobotter og meget andet, som for få år siden var ren fantasi.

Men hvor teknologien har en enormt potentialet til at revolutionere den måde vi gør tingene på, ligger der en endnu større kraft i de menneskeskabte klimaudfordringer, som vi står over for. Ekstremt vejr og forhøjede vandstande fører til fødevaremangel, migration og voksende ulighed. Og det ændrer selv rammebetingelserne for, hvordan vi kan gøre tingene.

Behovet for en grøn omstilling kan dermed blive starten på den 5. industrielle revolution, hvor efterspørgslen på løsninger til hidtil ukendte udfordringer vil betyde, at markedet flytter sig lynhurtigt. Der er ikke nogen modsætning mellem et blomstrende erhvervsliv med virksomheder i alle størrelser og en omstilling til et bæredygtigt samfund. Tværtimod!

Dansk Industri gør allerede en stor indsats for at ændre mindsettet hos deres medlemmer ved at gøre opmærksom på, at grøn omstilling og bæredygtighed ikke længere er filantropi, men første skridt mod helt nye forretningsmuligheder, baseret på bæredygtig produktion og grøn eksport af fx knowhow og teknologi.

På en konference i Odense fornylig, arrangeret af MiljøForum Fyn, præsenterede konsulent Henrik Schramm Rasmussen, DI, strategien Fra filantropi til forretning, der tager udgangspunkt i FNs 17 Verdensmål. Her understregede han, at danske virksomheder står med et unikt forspring, når det kommer til at løse verdens udfordringer med fx klimaforandringer, ressourceoverforbrug og knaphed på vand og fødevarer.

FNs 17 Verdensmål er ganske enkelt en kundehenvendelse fra fremtiden, og verdensmålene åbner op for vigtige forretningsmuligheder for dansk industri, understregede Henrik Schramm.

Konferencen i Odense bød også på et godt eksempel fra praksis: Den familieejede Odensevirksomhed Plus Pack lever af at producere emballage til fx fødevarer. Men nu har virksomheden sat sig det ambitiøse mål, at de i fremtiden vil producere 100 % genanvendelig emballage med nul CO2-aftryk. Ifølge en af ejerne, Camilla Haustrup Hermansen, skal det blandt andet ske ved at minimere anvendelsen af råvarer, optimere energiforbrug og CO2-påvirkning og inspirere og lære sammen med andre virksomheder.

Heldigvis har vi virksomheder, som Plus Pack på Fyn, men vi skal have mange flere af dem, hvis vi skal kunne imødegå fremtidens udfordringer og spille en aktiv rolle i den 5. industrielle revolution.

Her er det vigtigt, at politikerne på Christiansborg går foran og skaber de rammebetingelser, der gør det muligt for danske virksomheder at arbejde målrettet med den grønne omstilling, for selv om virksomheder som Plus Pack tager et stort ansvar på sig, er det langt fra alle virksomhedsejere og alle brancher, der er lige fremsynede.

Derfor skal vi have støtte til omlægning til klimavenlig produktion i alle brancher, som har markante klimaaftryk, bl.a. i form af rentefrie lån, som betales tilbage, når fortjenesten kommer, afgiftsdrevet fremme af markedet for bæredygtige produkter og fremskudt rådgivning til lokale virksomheder med fokus på forretning i fremtidens bæredygtige værdikæder.

For det er her, mulighederne for dansk erhvervsliv ligger på sigt.