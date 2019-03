Klimakamp. Børnene er jo skræmt fra vid og sans

Hvad skal vi med FN's klimapanel, Greenpeace, det økologiske råd og andre kræfter, der arbejder mere eller mindre videnskabeligt med klimaforandringer - forandringer, der i øvrigt altid har fundet sted - når vi har en 15-årig svensk pige, der - skræmt fra vid og sans af klimaaktivister, lærere, forældre etc, - beslutter sig for at pjække fra skole i tre uger i træk (en våd drøm for de fleste skolebørn) for angiveligt at kæmpe sin egen klimakamp?

I sidste uge havde alle andre skolebørn så også fundet ud af, at det kan give en hel fridag ud over de dage, de bruger på bannere og plakater - så måske en lille uge, hvor de voksne bare ser til, mens børnene holder skolefri.

På hvilken baggrund gør de det så? Videnskabelig? Næppe. Jeg vil påstå, at de udelukkende agerer med hjertet. De er formentlig skræmt at voksne, medier, politikere og mange andre, der kan have hver sin agenda, og det kan børn ikke gennemskue.

Hvis de vidste lidt mere, kunne de jo selv gøre en kæmpe indsats ved f.eks at slukke for Facebook, Instagram, spilkonsollen osv, idet det jo er kommet frem, at den samlede internettrafik sætter ligeså stort klimaaftryk som den samlede flytrafik. Og med hensyn til internetbrug er de unge storforbrugere. Men det er jo ikke så sjovt, når det kommer helt tæt på.

Jeg havde engang en elev, der i en debat i klassen om klima, sagde: "Luk alle fabrikker". Da jeg så gjorde opmærksom på, at det jo så også ville lukke den fabrik, der fremstiller guitarer, svarede den meget ivrige guitarist: "Nå, ja, sådan var det jo heller ikke ment".