Klimaafgifter til turister

Læserbrev: Politikerne står i kø for at komme med alle mulige klimatiltag, men holder det? Vi behøver jo ikke at gå længere end til klimaministeren, der forringede vilkår for solcelleejerne med 10 år. Vi danskere betaler stort set klimaafgifter i de lande, som vi kører til i Europa. Men betaler europæerne klimaafgifter, når de kommer ind i Danmark? Nej. Kun for lastvogne og autocampere over 3500 kg. Ikke et eneste parti har set den mulighed? Det ærgrer mig, at se en gammel udslidt mandskabsvogn fra politiet i Berlin køre rundt i det Vestjyske, uden at de har fået lov til at betale en betragtelig miljø afgift? Kom nu i gang kære politikere, det kan da ikke være så svært at finde ud af.