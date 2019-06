Klimaspørgsmålet har været et af de dominerende emner i valgkampen og nu i forhandlingerne om sammensætning af en ny regering. Jeg går ind for, at Danmark skal være med blandt de førende i indsatsen for at reducere diverse klimagasser, mindske forurening og gennemføre andre relevante klimatiltag. Det vil, udover at gøre godt for klimaet og godt for samvittigheden, måske også kunne inspirere nogle andre lande til at gøre det samme. Måske kan det også i fremtiden give Danmark konkurrencefordele, hvis vi kan eksportere viden, teknik og fremgangsmåder til andre lande.

Men: Jeg savner i den politiske debat en understregning af, at selv om Danmark opfylder eller overopfylder Parismålene, så ændrer det i praksis intet på verdensplan før, de fattigere lande i Sydamerika, Kina, Indien, det meste af resten af Asien, Mellemøsten og det afrikanske kontingent får teknik og motivation til at gøre det samme. Hvis man ikke er klar over det, vil jeg kalde vedkommende "klimatosse".