Klima-velfærd-klima-velfærd

De to ord bliver gentaget gang på gang, ja, faktisk hver eneste dag af alle partier her i valgkampen, og alle siger, at de er de bedste til begge dele. Men jeg mener, at man lige skal tage det lidt roligt, vi skal jo have penge til begge dele. Jeg vil meget gerne have bedre velfærd og klima, men jeg vil også have lov til at spise kød, æg, høns og drikke mælk m.v.

Det var os ældre, der skabte velfærden i Danmark. Nogle siger den bedste i verden. Det er rigtigt, at vi også udledte megen CO2 i vores arbejdsliv, men ingen havde fortalt os de konsekvenser, det havde at skabe velfærden. Vi arbejdede blot hårdere videre til gavn for velfærden og betalte vores skat. Da vi blev gjort opmærksom på det med CO2, begyndte vi med det samme at nedsætte vores CO2-udledning, og det er jo også lykkedes. Nok ikke i det tempo, som mange politikere siger, vi skal, og så må vi jo bare sætte skatterne op.

Jeg synes, at vi skal have atomkraftværker. De er CO2-neutrale, og teknikken er blevet god og sikker. Vi skal selvfølgelig passe godt på klimaet, men er nok nødt til at gøre det lidt langsommere, end nogle ønsker, hvis vi vil bevare velfærden.