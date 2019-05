Klima- og miljøvalg

Grønland og Arktis sveder. Seden, Kerteminde og mange andre steder oplever den ene "100-års hændelse" efter den anden. Der er en god grund til, at vi alle er bekymrede.

Du kan gøre meget mere for både klimaet og miljøet efter valget end både under og før.

Prøv kun at købe de varer, der ikke er pakket ind i plastik på din næste indkøbstur. Hvis du konsekvent fravælger de varer, bliver verden befriet for et miljøproblem, som naturen er 500 år om at nedbryde. Dertil kommer den miljøgevinst, vi får ved, at virksomhederne, der producerer disse plastikemballager, sparer miljøet for tonsvis af kemikalier og CO2.

Du har selvfølgelig din trofaste mulepose med til dit indkøb - det er vel ikke dig, der belaster miljøet med plastikindkøbsposer?

Som en sidegevinst taber du måske de 10 kg, de fleste af os danskere vejer for meget. Så sparer vi også på sundhedsudgifterne.

Næste gang du køber bil, skal du vælge en med indbygget skraldespand. Langs alle landeveje flyder det med affald, som dine medtrafikanter kaster ud af vinduet - dig er det naturligvis ikke. Lige nu ligger der omkring 67 millioner skodder, bare langs motorvejene, og mere end 5.000 tons tyggegummi, ispapir, dåser og andet affald.

Drop alle tanker om en chartertur sydpå. Flytrafikken er en af de helt store syndere for klima og miljø. Ferierejser med fly eller bil er fuldstændig unødvendige. Hvad fejler en cykel, en vandretur til Thy Nationalpark eller en vandretur ad Gendarmstien ved grænsen? Vidste du, at vi på Fyn har tre af Danmarks smukkeste Marguerit-ruter?

Næste gang du skal til bageren efter morgenbrød, tager du cyklen, eller du går. Så har du fået en god start på dagen og har sparet miljøet for nok en dosis unødvendig CO2 og NOX, og hvad det alt sammen hedder!

Med andre ord: Det er vigtigere, at DU gør noget hver dag for et bedre klima og miljø og ændrer på dine uvaner, end at du pudser glorien efter at have sat et kryds ved den allermest miljøvenlige politiker.