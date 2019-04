Klima og miljø, og min bare r..

Klima: Der er snart valg, så nu går alle partier i selvsving. Det ser nærmest ud som om alle partier har taget patent på klimaet.

Det store spørgsmål er: Hvor seriøse er de så, når det kommer til stykket? Nogle partier er, på det nærmeste i gang med at afskaffe landbruget. Det vil uden tvivl være godt for klimaet - ja, så er det problem jo løst. Men vi skal jo alle have mad, så det kan vi bare importere fra udlandet. At det så forurener der er jo ikke vores problem - eller hvad?

Når først de kommer til magten, finder de ud af, hvor svært det er at fordele pengene i de rigtige kasser, og at der aldrig er penge nok - hverken på landsplan eller i kommuner. Hver gang de finder et sted at spare, lyder der et ramaskrig fra det pågældende område. Alle tænker kun på sig selv. Man kan da sagtens være utilfreds med den siddende regering, men de gør det vel efter bedste evne - og har nogen måske gjort det bedre?

De unge mennesker er virkelig kommet på klimabanen. Hvor er det dejligt, at de er begyndt at tænke på klimaet og Jordens fremtid. Det hele blev startet af en svensk teenager, og det har bredt sig som ringe i vandet. De går endda så vidt, at de laver klimastrejker for at markere deres synspunkter. Det er efter min mening at gå til yderligheder. Hvis man strejker for en sag, skal man grundigt overveje, hvad man rent faktisk mener om sagen. Ja, I skal mene det alvorligt, men gør I det? Det ser jo lidt mærkeligt ud, at I den ene dag strejker for et bedre klima, og den næste dag skal der bruges masser af resurser på at rydde op efter nattens udskejelser. Hvis I unge mennesker selv kunne gøre noget ved det omfattende svineri, der leveres hver weekend og på alle festivaler osv. så ville I i højere grad blive lyttet til - og man kunne måske bedre acceptere jeres synspunkter og protester.

Alle er nok enige om, at der skal gøres noget for klimaet; det er vi faktisk rigtig gode til her i Danmark. Det er nok ikke alle, der tænker og gør somo s. Hvad med Afrika, Indonesien, Indien, Kina - og for den sags skyld USA? Hvor meget gør de for klimaet? Hvad hjælper de,t at 5,6 mill. danskere gør noget, når lige så mange milliarder er ligeglade.