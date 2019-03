Vi er tre unge fra Faaborgegnens Efterskole på Sydfyn. I har måske ikke hørt om os, men vi har hørt om jer. Vi har haft om bæredygtighed. Siden vi har kunne tænke, har det været emne, vi er blevet proppet med. Og det er jo godt. Information og oplysning har altid været en god ting.

Men nu er dråben faldet, der fik glasset til at flyde over. Vi ved nok. Nu ved vi næsten så meget, at vi ikke kan tillade os ikke at gøre noget. Vi har ikke brug for, hvad vi kan gøre, vi har brug for, hvad vi skal gøre. Vi står i starten af en surrealistisk science fiction-film, og vi kan vælge, om vi har tænkt os at være skurkene eller the good guys. Vil vi være dem, som vores efterkommere kigger tilbage på med frustration, mens de står på den synkende skude?

Vi har besøgt bæredygtige steder og er blevet fyldt med gennemgang af årsager og tegn på klimaforandring, men undervisningen endte i en debat med holdninger, der ikke længere kun skulle skrives i essays.

Det er ikke, fordi vi kritiserer vores dejlige skole, som har givet os et solidt grundlag til viden, holdninger og debat. Men nu har vi er grundlag. Det er på tide, vi hopper op og når fremtiden, men vi har brug for nogle til at give os en hestesko, hvis man kan sige det på den måde.

Det kan godt være, at det er vores fremtid, og i princippet os der står med det sure æble. Men vores generation skal ikke stå alene. Vi KAN ikke stå alene. Vi er opvokset i undervisning om dette emne. Vi står til strejker og råber, men hvad hjælper det, hvis der er ingen, der vil høre? Vi har ikke stemmeret og dermed ikke indflydelse på de store beslutninger. Vi siger ikke, at stemmeretsalderen skal sænkes, for det vil lægge endnu mere pres på os. Der er så meget fokus på unge-strejker, men ikke på jer der skal løfte det tunge læs; jer med stemmeret.

Vi kan sortere affald herfra til månen, men hvis vi ikke stopper masseudryddelsen af skovene, global opvarmning og forbruget af fossile brændstoffer, hvad nytter det så? Hvad nytter det, hvis de ledere, der er blevet valgt (Trump), ikke kender forskel på begreberne vejr og klima?

Det føles, som om vi kravler to skridt frem, og verden trækker sig 15 kilometer tilbage i racerbil. Det føles håbløst, og derfor vil du finde mange unge, der sukker, når klimaet bliver nævnt. Det er ikke, fordi vi er ligeglade, men fordi vi ikke kan se meningen i spildt arbejde. Hjælp os, stem på politikere, der vil kloden det godt, råb op. For der er trods alt ingen PLANet B.

Lad ikke vores ord blive glemt. Selv hvis det kun bliver et samtaleemne ved aftensmaden, er det vel altid noget. For ingen klima-snak er spildt snak.