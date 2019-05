Klima. Vi må have videnskabsfolk på banen

Læserbrev: At vi i denne tid læser om det kommende valg, er selvfølgeligt naturligt nok. Men at vi allerede har hørt, at flere partier i klimakampens "skær" blot vil fortsætte med at flyve - og så bare forhøje visse afgifter og priser. Det er rystende læsning.

Det svarer til, set fra klimaets og naturens side, at man fortsat vil forgifte Jordens miljø, der allerede nu er helt ude på kanten. Men, kære landsmænd - og for så vidt alle mennesker på Jorden: De kommende nære år har ordet "klima" på mange måder intet med "penge" at gøre. Det drejer sig om "viden". Det drejer sig om "kemi" - eller rettere ordentligt kendskab til planeten Jorden med dens vrimmel af fantastisk "liv".

Og selv om det for mange mennesker i det høje gear vil blive næsten ubærligt, så drejer det sig om: "Slow down", grøn el-kraft og batterier, nye grønne opfindelser og et helt andet syn på krige, våben og religion.

Her vil et flertal sige: Utopi!

Da vores planet Jorden er den eneste af vores sols planeter, der indeholder begrebet liv i alle afskygninger og flydende vand i enorme mængder - og da vores levevis i de sidste 150 år har været på grænsen til vanvid set fra naturens side, så lyder det da paradoksalt, at man her i dag i et af Jordens mest oplyste lande foreslår, at man kan redde klimaet ved at flyve videre - bare for højere priser! Vanvid. Jeg tror, vi skal have nogle videnskabsfolk på banen ret hurtigt!

Politikere har ikke sans for reel klimaforståelse - de tænker kun i penge.