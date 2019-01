Klima. Stor respekt for svensk skolepige

Svend Madsen skriver (2. januar), at der ikke er grund til at have dårlig samvittighed over at flyve på grund af et meget stort udslip af CO2 og nitrogenoxider (kvælstofilter). For om flyet har 68 eller 69 passagerer med om bord, er ligegyldigt. Det tager alligevel rejsen over skyerne. Statistisk er det korrekt, men hvis kun 10 valgte af flyve den pågældende tur, blev den nok hurtigt nedlagt. Altså er det summen af de enkelte personers beslutning om at droppe en flyrejse, der er med til en reduktion i den civile luftfart, som er ansvarlig for omkring otte procent af den globale opvarmning.

Svend Madsen skriver videre, at "en 15-årig norsk pige" holdt en tale "til fordel for det globale klima", og at hun nok var fløjet til Katowice, Polen, hvor COP 24 blev afholdt. Greta Thunberg er svensk, og hun tog en elbil til Polen sammen med sin far. Og sejlede formentlig også et stykke ad vejen.

Den modige skolepige fra Stockholm takkede forleden nej til at få overrakt børnenes klimapris i den svenske hovedstad med ordene: "Når alle de nominerede skal flyves ind til Stockholm, så har organisationen bag ingen kontakt med virkeligheden".

Vi kommer til at høre meget mere til Greta, der hver fredag fortsat sidder foran den svenske rigsdag med skiltet: "Skolstrejk för klimaet". Og, det har hun tænkt sig at gøre, indtil Sverige lever op til Paris-aftalen fra 2016, der indebærer, at der bliver reduceret med 15 procent i CO2-udslip per år.

Respekt for Greta Thunberg. Hendes tale kan høres på YouTube og har været set 200.000 gange.