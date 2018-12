Klima. Odense skal ikke brænde verdens træ

Det er afgørende, at Odenses nye energisystem ikke bliver baseret på afbrænding af træ - men på vedvarende grøn strøm. Lige nu lægger politikerne i Odense linjerne for klimaindsatsten i Odense mange år frem. Byrådet har besluttet, at udfasningen af kullene på Fynsværket skal fremskyndes med fem år, så den er afsluttet allerede i 2025 - og det er vi i Danmarks Naturfredningsforening og Verdens Skove meget glade for. Men det er afgørende, at kulafbrænding ikke bliver udskiftet med afbrænding af træ - også betegnet som biomasse. Dette har været strategien mange steder i Danmark. For det første, fordi det er en måde for kraftvarmeværkerne at videreføre forretningen på - man bytter kul ud med biomasse.

For det andet fordi det er politisk besluttet, at det ikke udleder CO2 at brænde træ af, da det betegnes som "klimaneutralt". Dette er langtfra sandt, fordi der bliver fældet og brændt langt mere skov på verdensplan, end der bliver plantet. Der kan gå årtier - ja måske over 100 år - inden ny skov er vokset op og har genoptaget den samme mængde CO2, som blev afgivet ved afbrændingen. Desuden er biomasse en begrænset ressource og vil i de kommende år stige i pris på grund af stigende efterspørgsel. Biomasse af træ er altså hverken klimaneutral eller vedvarende. I Danmarks Naturfredningsforening og Verdens Skove har vi den holdning, at Odense Kommune ikke bør brænde verdens træ. Skovene er vores stærkeste klimaforsikring. Og løsningen ligger faktisk lige for. Vi kan allerede i dag få grøn strøm fra vindmøller, men det er faktisk også teknologisk muligt at bruge eldrevne varmepumper til at producere fjernvarme - i stedet for biomasse. Energien til varmepumperne kan vi få fra reelt vedvarende energi fra vind og sol. Dette er langt fra fiktion. På Nordjyllandsværket i Aalborg har man eksempelvis annonceret, at man så vidt muligt ønsker at springe biomassen over og gå direkte til "rigtigt vedvarende energi" inden 2030. Politikerne og borgmesteren i Odense har vist gode intentioner i denne sag, og det er positivt, at man i høj grad anerkender behovet for en grøn og bæredygtig omstilling, hvis vi skal gøre os håb om at aflevere en beboelig klode til vores efterkommere. Men det er samtidig vigtigt, at det bliver muligt for borgerne i Odense at spille ind, så der kommer en demokratisk proces om muligheder, fordele og ulemper, og ikke mindst om tidsplanen for den grønne omstilling.

Den værste situation vil være, hvis kommunen bare fremlægger en færdig løsning, uden reel mulighed for borgerinddragelse. Når et projekt først bliver sendt i høring, er det som oftest for sent at ændre. Derfor bør vi tage den politiske debat nu: Skal Odense virkelig brænde verdens træ?