Klima. Nu er hysteriet ved at dæmpe sig

Læserbrev: Greta Thunberg har talt til verden, og hun sagde, at vi skal gå i panik. Det gjorde politikerne så og var ved at falde over hinanden i iver for at tilfredsstille den skræmte teenager. Og i et lille bitte land som Danmark - et land, der er så småt, at selvom vi alle begik kollektivt selvmord og dermed ikke udlede et gram CO2, så ville man nok ikke kunne måle effekten overhovedet - tror politikerne og andre, at hvis bare vi brandbeskatter hinanden, så skal det nok gå.I et land, der konstant mangler penge, er det guf for dem, der skal kradse skatter ind.Nu er hysteriet så småt ved at dæmpe sig. Det er ikke valgkamp mere, og så dukker der her og der nogle eksperter op, der maner til besindelse, peger på forhold, der ikke er exceptionelle, men normale klimafænomener. Øv, nu troede vi lige, at vi havde fået udskammet de anderledes klimatænkende, vi troede lige, at de var godt og grundigt gemt væk. Og så kommer de her, netop når politikerne og andre har beredt vejen for historisk store skatter og nye afgifter i klimaets navn. Øv, øv, lad os ikke håbe, at faktaeksperterne får for godt fat.