Klima. Nej, vi skal ikke brænde verdens træ

Carsten O. Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening og Andreas Petersen fra Verdens Skove skriver i deres indlæg i lørdagens avis, at det er afgørende, at Odenses nye energisystem ikke bliver baseret på afbrænding af træ. Jeg kunne ikke være mere enig.

Min ambition for Odense er, at vi skal være Danmarks grønneste storby. Og vi planter ikke træer i Odense blot for at fælde dem andre steder. Min ambition er, at Odense er en grøn storby hele vejen rundt. Og at nedbringe CO2-udslippet er et oplagt sted at tage fat og en indlysende rigtig beslutning. Til gavn for klima, miljø og i sidste ende os selv og ikke mindst vores børns og børnebørns skyld.

Vores ambition for Fjernvarme Fyn er, at vi udfaser kul allerede i 2025, fem år før regeringens plan om kulfrie kraftværker i 2030. Fynsværket bruger hvert eneste år 400.000 ton kul, så en kulfri varmeproduktion i Odense vil betyde fem-seks millioner ton mindre udledt CO2 fem år "før tid". Det er et ambitiøst mål, vi har sat os, og det kræver mere end bare et fingerknips at gå fra sort til grøn. Vi skal først og fremmest udnytte grøn strøm fra sol og vind. Og når solen skinner, eller det blæser meget, skal vi bruge den overskydende strøm til varmeproduktion.

Men når det ikke blæser, har vi nogle gange brug for en reserve, og her er biomasse det bedste alternativ til kul. Selvfølgelig kun, hvis vi bruger biomasse, der er produceret så bæredygtigt og skånsomt som muligt. Derfor er Fjernvarme Fyn også med i en fælles brancheaftale, som sikrer, at der kun bruges bæredygtig biomasse. Det er langt bedre end kul, selvom det ikke er helt så godt som sol og vind. Men det betyder, at vi kan udfase kullene samtidig med at vi også i spidsbelastningsperioder kan levere varme til Odense Kommunes borgere. Dét er en grøn løsning som reducerer CO2-udledningerne betydeligt.

Så nej, Odense skal absolut ikke brænde verdens træ - og det er heller ikke det, vi lægger op til. Vi vil have kullene ud af fjernvarmen og erstattet med grønne energikilder. Vi skal være Danmarks grønneste storby. Og det kan bæredygtig biomasse hjælpe med - i hvert fald i en overgangsperiode. Så vi kan droppe kullene og bruge grøn energi i stedet.