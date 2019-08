Læserbrev: Når klimaeksperter bliver ideologiske, så ender de med at miste hovedet. Jeg har læst, at en ekspert har udtalt, at hvis man spiser slik og vingummibamser, så ødelægger man klimaet. Hvad ødelægger ikke klimaet? Det er absurd, fordi klimaet ikke findes.

Der findes natur, regnskove, sne og rødbøge m.fl. Men klimaet findes ikke. Det er er en politisk konstruktion, som de venstreorienterede slynger om sig med for at skræmme befolkningen og bevare deres stemmer.

Jeg elsker den danske natur. Specielt når jeg synger om den. I sangen og poesien fremstår den danske natur som dansk. "Nu falmer skoven trindt om land" er Grundtvig. Han lærer os at se det danske landskab på en måde, man ikke kunne se det på, hvis ikke vi sang om det.

Min datter kom engang hjem fra skole og spurgte: Far, hvad er ""stubbene de golde"? Det var en fantastisk oplevelse. Hun spurgte til efteråret gennem poesien. Uden Grundtvigs salme kunne Signe ikke forundres og ikke spørge - Signe: den signede dag. Sådan er det. Vi kender naturen og nationen, fordi vi har guldalderens tekster.

Klima er endt med at blive et skræmmeord, men er blot en skjult forestilling om manglende poetisk bevidsthed.