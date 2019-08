Klima. Jorden går heller ikke under denne gang

Synspunkt: Hvorfor stiger den globale temperatur? Skyldes det universets naturlige rytme og/eller CO2?

Formodet årsag: Menneskets aktivitet udleder for meget CO2.

Målsætning: At nedbringe udledningen med 70 procent inden 2030.

Langsigtet målsætning: At få udledningen i balance.

Hvordan når man sidste punkt, når man formentlig ikke ved, hvor meget CO2 jordklodens planter optager?

Debatten har i min optik foregået hektisk og været båret af frygt. Jorden går heller ikke under denne gang. For mig er der mange åbne spørgsmål. Er jeg mon ene om det? Min største frygt er, at vore politikere pga. folketrykket tager beslutninger, som koster en masse penge og senere viser sig ikke at virke. Danmark er årsag til 0,6 procent af jordklodens samlede udledning - en minimal mængde. Vi kan i bedste fald halvere en minimal mængde. Hvordan vil man om 10 år fx. gå ud og måle, hvor meget temperaturen faldt pga. vores indsats?

Der er en sag i debatten, jeg i den grad savner omtalt. Vi er vant til, at klimaforandringer kommer fra universet, fx. de fire årstider. Vi ved, det skyldes jordens kredsen om solen en gang om året og dens stilling i forhold til solen. Andre klimaforandringer er istiderne, som der har været mindst seks af og tilsvarende seks mellemistider. Sådan en er vi i nu. Denne skiften forekommer i et meget langsommere tempo end årstiderne, idet en istid varer ca 100.000 år og en mellemistid ca. 40.000 år. Den rytme er lige så stabil som årstidernes. Men jordens kredsen om solen foregår i en cirkelbane i meget kort tid. Derefter bliver banen elipseformet og større hvert år. Gennem ca. 70.000 år bliver elipsen større. Så vender det, og elipsen bliver mindre og mindre. Der er gået ca. 19.000 år siden afsmeltingen fra sidste istid begyndte. Der mangler kun ca 1000 år, før jorden igen kredser i cirkel om solen, eller at der er optimal opvarmning af jorden fra solen. Der restere ca fem procent tid før optimal opvarmning. Er det så mærkeligt, hvis jorden temperatur stiger lidt? Det er min opfattelse, at den største påvirkning af jordens temperatur kommer fra solen, fordi jorden nu kommer tættere på.

Debatten har været ført meget ensidigt på CO2. Jeg forventer en oplyst debat, som føres på helheder. Men jeg har i den grad savnet den omtalte situation om jordens stilling i debatten fra både forskere, politikere og journalister.