Jeg vil her i bedste mening og efter bedste evne beskrive elbilers fossile belastning kontra biler med brændstofmotorer.

I Danmark kommer el-produktionen i runde tal 55 procent fossilt og 45 procent alternativt (primært vind) produktion. Disse procentfordelinger vil naturligvis variere over tid afhængig af forbrug og vindforhold.

Under alle omstændigheder vil det være således, at der ved ethvert merforbrug (man tænder for et elkomfur eller sætter en elbil til opladning), skal der ydes en ekstra el-produktion til el-nettet.

Da vindforholdene nu er, som de er på et givet tidspunkt, skal den ekstra nødvendigvis komme fra fossil produktion. (Jeg ved af erfaring, at denne påstand er svær at forstå for mange).

Vi ser nu, at el-bilen kører på "fossilt" brændstof bare forklædt som "grøn" el.

Denne situation vil vi have så længe el-produktionen til hele el-forsyningssystemet ikke kommer fra "vedvarende" el-produktion. Så der går det i første omgang ud på at udvide den fossilfrie produktion til el-nettet betragteligt, hvilket helt sikkert fører en del net-tekniske problemer med sig.

Indtil dette opnået, vil el-biler kun forøge det fossile elforbrug.

I øvrigt synes jeg, at el-biler er en fordel i storbyer bl.a. på grund af mindre luftforurening, mindre støj, kortere afstande til lade-muligheder.

Jeg vil selv glæde mig til at kunne køre i en "forureningsfri" el-bil med stort stat-moment og ikke vide noget om produktion og destruktion af de store batterier, der er i bilen.