Klima. Flere træer og hurtige elektriske tog er vejen frem

Synspunkt: Mange taler om klimaet, men ingen gør rigtig noget ved det. Se, CO2 er ikke noget, vi mennesker har skabt - det er simpelhen i rummet, så det hører med til, at klimaet kan trives. Men vi har fældet så mange træer - både her i landet, men i høj grad også i andre dele af verden f.eks. i regnskovene - og det, man glemmer, er, at når man fælder træer, så skal man plante lige så mange igen. For træer indtager jo CO2, og derfor er CO2 en naturlig del af verdens eksistensgrundlag.

Men når man fælder så mange træer, så de ikke længere kan indtage CO2, og vi mennesker producerer strøm, som opstår af kul, olie eller benzin, som jo også til sidst afleverer CO2, ja, så kan der jo godt blive en overproduktion af CO2, for vi mangler jo alle de træer, vi har fældet uden at erstatte dem.

Alle vore biler, der kører på diesel og benzin, afleverer også CO2. Og så tænk på alle vore fly, de drives jo af diesel eller benzin, og flyene bruger meget energi for at kunne flyve og afleverer rigtig meget CO2. Og det sker jo for flyenes vedkommende direkte ud i rummet.

Jeg er er et meget troende menneske, og jeg er ikke sikker på, at vi mennesker kan enes om at løse denne opgave. Jeg er sikker på, at Gud må gøre det. Og det vil han også gøre, når tiden er inde. Så på en måde tager jeg det helt roligt.

Men i praksis, hvad kan vi som mennesker så gøre, hvis vi kan samles om det og har viljen til det? Landmændende skal vi ikke hetze alt for meget på. Se, hvis landmændene var helt ligeglade med klimaet, og ligeglade med, hvad der sker med jorden og vandet, ja, så går det jo også ud over dem selv. Og det er de nok ikke interesseret i.

Så hvad kan vi gøre for klimaet - for CO2? Ud over vi går og taler om, hvordan køer bøvser og prutter, som man jo kan tage alvorligt eller trække på smilebåndet af, så er der altså andre steder, vi kan gøre meget mere med langt større effekt. Men det kræver alt sammen en investering. Vi har jo haft noget af det, men vi har jo nedlagt meget af det igen.

Vi skal have skabt noget hurtigt togtrafik - sådan at forstå, at togene bliver så hurtige, at det ikke kan betale sig at bruge fly indenrigs i Danmark. Og togene skal jo selvfølgelig køre på eldrift - der ikke forurener. Men at skabe strøm giver også CO2-udslip, men det sker nogle enkelte steder og kan derfor styres.

Og det med hurtig togdrift bør ikke være et dansk område. Det burde være et EU-område, så det ikke kan betale sig at flyve i det meste af EU, men at det er hurtigere at køre med hurtige eltog. Og det burde man gøre over hele verden. Hvis eltogene kører tit og hurtigt nok, vil mange lade bilen stå. Og at flyve kan slet ikke betale sig. Dermed kom klimaet og CO2-udslippet til at se meget anderledes ud.

Nu skal Danmark og EU ikke sammmenlignes med Japan, men i Japan har man lavet hurtig eltogdrift på længere afstande, og flyveruten blev indstillet, for det kunne ikke betale sig. Og vi skal nok også have nye, måske flere, nye jernbaner med eldrift.

Kan Danmark samles om det? Kan EU samles om det? Kan verden samles om det? Jeg ved det ikke? Men det vil hjælpe meget.